Luka Modric debutó en la Serie A y de inmediato impuso un récord

Redacción FOX Deportes

Luka Modric se convirtió este sábado en el debutante más veterano de la Serie A con 39 años, 11 meses y 14 días, en un estreno amargo con Milan al caer derrotado ante el recién ascendido Cremonese.

Modric arrebató la marca a Maurizio Pugliesi, que con el Empoli debutó en Serie A con 39 años, 4 meses y 18 días, en 2016. La leyenda croata, Balón de Oro en 2018, cumplirá 40 años de 39 años el próximo 9 de septiembre.

Sin embargo, para la primera jornada del campeonato doméstico, Massimiliano Allegri, técnico del Milan, confió en el veterano centrocampista para ejercer de líder en la medular, en la que jugó 74 minutos.

Su presencia, aunque vital para el combinado milanista, no pudo paliar de golpe todos los problemas de un Milan que, sin el luso Rafael Leao arriba, claudicó en casa ante el recién ascendido Cremonese.