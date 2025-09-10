Santiago Giménez, leal a Javier Aguirre pese a no ser titular

Enrique Gómez

Aunque no fue titular en ninguno de los partidos de esta Fecha FIFA contra Japón y Corea del Sur, Santiago Giménez expresó su total confianza para el técnico Javier Aguirre, quien recién cumplió un año al frente del equipo.

El delantero del Milan anotó un golazo en los linderos del área (“quedaba poco para que acabara al partido y ya pasaba por mi mente que la que tuviera le iba a pegar. Me quedó justa ahí, la dejé pasar para acomodármela a la zurda y gracias a Dios fue adentro”) para darle el empate 2-2 al equipo ‘azteca’ contra Corea del Sur y así culminar la fecha FIFA con dos igualadas ante las potencias asiáticas.

¡UNA LOCURA LO QUE HIZO SANTI! 🎯



¡GRANDÍSIMA ANOTACIÓN DE GIMENEZ PARA EMPAREJAR LOS CARTONES!💥



🇲🇽 2-2 🇰🇷#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/icZnrFVypb — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 10, 2025

“Estamos muy convencidos de lo que somos como grupo y como equipo. Estamos muy convencidos del ‘Vasco’ y su cuerpo técnico, creemos que vamos por buen camino. Son rivales muy fuertes que, si no se puede ganar, tampoco se puede perder. Nos vamos con mucho aprendizaje, para eso son estos partidos”, comentó el delantero de 24 años, quien ingresó a los 62 minutos e impactó en el marcador al 90’+4.

“Hicimos un gran partido en lo grupal, no se dio la victoria, pero pudimos sacar el empate contra dos selecciones que andan muy fuertes”, analizó ‘Santi’, quien llegó a seis anotaciones con la Selección Mexicana.