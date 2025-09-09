México responde ante Corea del Sur con golazo de Santiago Giménez

Enrique Gómez

Que tus dos centros delanteros anoten en el mismo partido es una gran señal y con ese golazo de Santiago Giménez en tiempo de compensación, el empate ante Corea del Sur casi sabe a triunfo.

Empate 2-2 del Tri ante el conjunto surcoreano, el segundo en esta Fecha FIFA ante rivales asiáticos.

Parecía que el Tri tenía controlado el duelo con el gran gol de Raúl Jiménez en el primer tiempo, pero cuando entró Heung-Min Son (la gran estrella del equipo coreano que este año decidió dejar al Tottenham para recalar en la MLS) todo cambió y el conjunto asiático concretó una gran remontada, sin embargo, en su última oportunidad, ‘Santi’ desplegó una curva preciosa que se anidó en el ángulo.

Excelentes goles los que cayeron en el Geodis Park en un partido que se puso muy emocionante en su recta final. La afición salió muy feliz, pues pudo celebrar los goles de sus delanteros favoritos.

Así fueron las anotaciones de este partido amistoso en Nashville:

· 1-0 (22’): Centro frontal de Rodrigo Huescas y cabezazo al ángulo de Raúl Jiménez

· 1-1 (65’): Heung-Min Son bajó el balón en el área y prendió una tremenda volea

· 1-2 (75’): Hyeon-gyu Oh, casi sin ángulo, disparó cruzado hacia segundo poste

· 2-2 (90’+4): Recorte de Giménez en los linderos del área y zurdazo directo al ángulo

MEXICO SCORES! 😎🇲🇽 What a header from Raúl Jiménez! #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/BrUMosTt0e — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 10, 2025

El partido se encendió a 10 minutos del final con una Selección Mexicana que no se resignaba a perder, sin embargo, la defensa asiática estuvo muy bien colocada y cuando al fin se abrió una oportunidad con el gran disparo de media vuelta de Giménez (el primero de dos grandes tiros en la recta final), el arquero sacó el balón por debajo del travesaño. Por suerte para los de Javier Aguirre, ya no pudo con el segundo.

A punto estuvo Corea del Sur de vencer a México por primera vez desde 2006.

La Selección Mexicana cerró esta Fecha con empates ante las dos más grandes potencias de Asia, primero con el 0-0 ante Japón y después con este 2-2; ambos, duelos muy emocionantes.