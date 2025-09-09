Golazo de Raúl Jiménez y ya tiemblan Borgetti y 'Chicharito' Hernández

Enrique Gómez

Los golazos de cabeza existen y si no, pregúntenle a Raúl Jiménez y a Jared Borgetti, quien cada vez ve más cercana su caída como el segundo máximo goleador de la Selección Mexicana.

Con su gol ante Corea del Sur, el delantero de 34 años llegó a 44 anotaciones con México y se pone a dos del segundo lugar en la lista de anotadores históricos del equipo ‘azteca’.

A los 22 minutos del partido, Jiménez adelantó al Tri en este partido amistoso celebrado en Nashville.

MEXICO SCORES! 😎🇲🇽 What a header from Raúl Jiménez! #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/BrUMosTt0e — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 10, 2025

Gran centro frontal de Rodrigo Huescas pasando la media cancha; el balón encontró a Raúl, quien aprovechó su estatura y su gran técnica para girar la cabeza y poner el balón en el ángulo del poste más lejano. Anotación de altísima estética que hizo recordar a la de Borgetti contra Italia en el 2002.

Y hablando de Borgetti y de ese gol que marcó justo en el Mundial de Corea-Japón, Raúl está cada vez más cerca del segundo lugar de la tabla histórica de goleadores de la Selección Mexicana, la cual sigue estando en ocupación del delantero sinaloense, quien jugó su último partido con el Tri en 2008.

Con su gol en el Geodis Park, Jiménez se pone a ocho del récord de 52 goles de ‘Chicharito’ Hernández. O sea, la marca que parecía inalcanzable ahora es un objetivo real para Raúl, pues es el delantero estelar del Tri, mientras que Javier lleva casi seis años sin ser convocado con la Selección Mexicana.