Golazo de Raúl Jiménez para reestrenarse con el Fulham

Enrique Gómez

Llegó el primer gol de la temporada para Raúl Jiménez y fue un derroche de técnica y de contundencia.

El mexicano, titular con el Fulham en el primer partido de la campaña en la Premier League y suplente para el segundo, arrancó de inicio para el duelo por la Carabao Cup (la Copa de la Liga) y anotó el gol que encaminó a su equipo a la victoria en este duelo por la segunda ronda en Craven Cottage.

A los 21 minutos del partido, Jiménez hizo el 2-0 parcial tras detener un bronco tiro de esquina desde la derecha y rematar de media vuelta en medio de cuatro jugadores del Bristol, que seguramente no pensaron que el atacante pudiera frenar un córner y disparar cruzado al arco en el mismo movimiento.

Con este tanto, el Fulham encaminó su clasificación sobre el Bristol City, club de la Champinship inglesa.

Raúl está viviendo su tercera temporada con el equipo de Londres, que lleva dos empates en el inicio de la Premier League, pero que al menos podrá apuntarse una victoria en la Carabao Cup; no era para menos si consideramos que el rival fue una institución afiliada a la segunda división de Inglaterra.

Jiménez, delantero de 34 años y que ha sido bien valorado en la Isla pese a lo mucho que le costó volver a hacer goles después de la fractura de cráneo que sufrió en 2020, desquitó la titularidad que le devolvió el entrenador Marco Silva para, con un gol donde hizo gala de sus grandes cualidades como 9.