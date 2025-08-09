Raúl Jiménez anotó un golazo en la victoria del Fulham

Hiram Marín

Raúl Jimenez cumplió con la Selección Mexicana, tuvo unas cortas vacaciones y se reportó con el Fulham. Ya tiene algunas semanas entrenando y este sábado en el partido amistoso ante el Eintracth Frankfurt, el delantero originario de Tepeji del Río antó un golazo.

En la primera mitad se marcó una falta favorable para el conjunto inglés. Jiménez pidió el balón, se perfiló para disparar y mandó un disparo preciso justo al ángulo, para dejar sin oportunidad al guardameta del conjunto alemán

El gol de Raúl fue el único del encuentro, pues posterior a este, el ritmo decayó un poco y las fallas fueron algo recurrente por parte de amboos equipos.

Fulham comenzará la temporada 2025/2026 de la Premie League enfrentando como visitante al Brighton.