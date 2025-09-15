Santiago Gimenez no marca, pero su esfuerzo no pasa desapercibido en Milan

Oscar Sandoval

Santiago Gimenez no ha marcado en la Serie A después de tres partidos como titular y la frustración apareció al salir de cambio frente a Bologna, la paciencia deberá ser la mejor amiga del mexicano quien recibió un premio a su esfuerzo al abandonar el terreno de juego.

Una sequía de 262 minutos sin gol es la principal preocupación de Gimenez en el inicio de temporada, ya que no ha podido estrenar sus registros en el futbol italiano, sin embargo, trabajó para el equipo y eso tiene satisfecho a Massimiliano Allegri quien lo motivó tras otro partido en blanco.

Milan publicó un video en el que se puede observar el momento en el que el ‘Bebote’ salió de cambio y el técnico le dedica unas palabras luego de su actuación de 85 minutos, “bien hecho, Santi. Jugaste para el equipo”.

En las imágenes se puede ver al cuerpo técnico y la afición reconociendo con aplausos el esfuerzo del mexicano que debe cortar la sequía cuanto antes porque las actuaciones de los delanteros se miden con goles y sin ellos, ser titular no está garantizado.