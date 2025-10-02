Con 2 naturalizados y 6 americanistas, México se verá con Colombia y Ecuador

Enrique Gómez

Sin su capitán, pero con dos naturalizados, México se prepara para enfrentar a Colombia y a Ecuador.

Por primera vez, Javier Aguirre llamó a dos delanteros no nacidos en México. No es para menos considerando la lesión de Raúl Jiménez y el gran nivel que tienen Julián Quiñones y Germán Berterame. Sin embargo, sorprende la ausencia del capitán Edson Álvarez, quien habría pedido no ser convocado.

La Selección Mexicana reveló su lista de 25 jugadores para los partidos del 11 y del 14 de octubre (ante Colombia en Dallas y frente a Ecuador en Guadalajara, respectivamente), donde se pueden ver hasta seis jugadores del Club América; quizá el llamado más sorpresivo es el de Kevin Álvarez, pero fue la elecci´pn que hizo el ‘Vasco’ para sustituir a Rodrigo Huescas, cuya lesión en la rodilla podría privarlo del Mundial.

No se imaginan quién es el mejor 'europeo' de México según la I.A. Aquí los 5 mexicanos más destacados en este inicio de temporada en Europa

Así la lista de México para la Fecha FIFA de octubre:

Porteros:

· Luis Ángel Malagón, América

· Raúl Rangel, Guadalajara

· Carlos Acevedo, Santos Laguna

Defensas:

· Mateo Chávez, AZ Alkmaar

· Ramón Juárez, América

· Israel Reyes, América

· Kevin Álvarez, América

· Jorge Sánchez, Cruz Azul

· César Montes, Lokomotiv Moscú

· Johan Vásquez, Genoa

· Jesús Gallardo, Toluca

Mediocampistas:

· Orbelín Pineda, AEK Atenas

· Alexis Gutiérrez, América

· Érick Sánchez, América

· Erik Lira, Cruz Azul

· Carlos Rodríguez, Cruz Azul

· Luis Romo, Guadalajara

· Marcel Ruiz, Toluca

Delanteros:

· Diego Laínez, Tigres

· Santiago Giménez, Milan

· Julián Quiñones, AL-Qadsiah

· Germán Berterame, Monterrey

· César Huerta, Anderlectht

· Hirving Lozano, San Diego FC

· Alexis Vega, Toluca

¡A brillar, Incondicionales! 🤩🇲🇽



La convocatoria de Javier Aguirre está lista para enfrentar a Colombia y Ecuador. 🇨🇴🇪🇨



¡Nos vemos, Dallas! ¡Nos vemos, Guadalajara! 🙏



Más ✍️: https://t.co/KvXHTUVfCq#PorMéxicoTodo

*Publicidad para México* pic.twitter.com/bihspSysNm — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 3, 2025

Curiosamente, Quiñones podrá enfrentar a Colombia, selección de su país natal, la cual, se dice, lo buscó justo antes de que el exjugador de Tigres, Atlas y América se convenciera de representar a México, nación donde hizo toda su carrera profesional antes de emigrar a Arabia Saudita. El regreso del atacante, quien ha tenido un tremendo inicio de temporada con el Al-Qadsiah, es de lo más relevante en la lista.

¿Padecerá el Tri sin Álvarez ni Jiménez? Trasciende que el ‘Macchín’ pidió al ‘Vasco’ no ser llamado, pues apenas y ha podido reincorporarse a los trabajos con su nuevo equipo el Fenerbahce, luego de la lesión que sufrió precisamente en la pasada Fecha FIFA con el Tri.