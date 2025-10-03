Publicación: viernes 3 de octubre de 2025

Enrique Gómez

Raúl Jiménez y Julián Araujo, ausentes en el único 'duelo mexicano' en la Premier

Se esperaba que la visita del Fulham al Bournemouth fuera especial...

Se suponía que el duelo de hoy en la Premier League sería especial, pues se cruzaban los únicos dos equipos de Inglaterra que cuentan con mexicanos en sus filas, pero ninguno apareció.

Raúl Jiménez y Julián Araujo ni siquiera fueron convocados para la visita del Fulham al Bournemouth. El partido finalizó 3-1 en favor del local, por lo que las ‘Cerezas’ continuarán en la parte alta de la tabla.

¿Preocupante que en la temporada previa al Mundial los dos únicos jugadores mexicanos que hay en la liga inglesa no hayan salido ni a la banca? En diferentes niveles, sí, pero por lo menos a Raúl Jiménez lo ‘salva’ el estar lesionado, mientras que Araujo ya es un constante marginado por decisiones técnicas.

Así la temporada de ambos futbolistas en esta Premier League:

Raúl Jiménez:

· 6 partidos jugados (2 como titular)

· 1 gol (en el último juego, donde salió lesionado al 11’)

· 1 partido sin jugar por lesión

Julián Araujo:

· 0 partidos jugados

· 3 veces en la banca

· 4 juegos sin ser convocado (incluyendo los últimos tres)

Lo curioso es que Jiménez anotó a los tres minutos del partido pasado, luego de cuatro juegos consecutivas apenas arañando minutos como suplente. Y justo en ese encuentro salió lesionado muy temprano. Encuentro de desgracias en el Villa Park, pues el equipo londinense terminó perdiendo 3-1.

Gol histórico y lesión de Raúl Jiménez con Fulham en la Premier League

Gol histórico y lesión de Raúl Jiménez con Fulham
Jiménez anotó su primer gol de la temporada para convertirse en el primer mexicano en llegar a 60 tantos en la Premier League
El delantero abrió el marcador y adelantó a Fulham ante Aston Villa con un remate de cabeza en un tiro de esquina
Raúl Jiménez rompió la racha de 134 minutos sin marcar
Gol histórico y lesión de Raúl Jiménez con Fulham
Jiménez anotó su primer gol de la temporada para convertirse en el primer mexicano en llegar a 60 tantos en la Premier League
El delantero rompió la racha de 134 minutos sin marcar
Jiménez salió de cambio a los 11 minutos con problemas musculares

Y en lo que respecta al Bournemouth, lo cierto es que este club está firmando una gran temporada y claramente no ha necesitado el aporte de Araujo, ni siquiera como jugador de recambio. Y es que, tras su primera derrota ante el Liverpool, el club ya suma cuatro victorias y tres empates.

Situación delicada la del lateral mexicano, pues a este paso, seguramente no estará en el Mundial 2026.

A la Selección Mexicana no le sobran jugadores en Europa, de hecho, cada vez hay menos legionarios y resulta que en el único ‘duelo entre mexicanos’ en la Premier League, ninguno se presentó.

Así queda la legión mexicana en Europa, en la temporada previa al Mundial 2026

Premier League de Inglaterra: Raúl Jiménez (Fulham) y Julián Araujo (Bournemouth)
Liga de Bélgica: César Huerta (Anderlecht)
Eredivisie de Países Bajos: Stephano Carrillo (Feyenoord) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar)
Super Liga de Grecia: Orbelín Pineda (AEK Atenas)
Superliga de Dinamarca: Rodrigo Huescas (FC Copenhague)
Serie A de Italia: Santiago Giménez (Milan) y Johan Vásquez (Genoa)
Superliga de Turquía: Edson Álvarez (Fenerbahce)
Liga Premier de Rusia: Luis Chávez (Dinamo Moscú) y César Montes (Lokomotiv Moscú)

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS