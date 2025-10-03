Raúl Jiménez y Julián Araujo, ausentes en el único 'duelo mexicano' en la Premier

Enrique Gómez

Se suponía que el duelo de hoy en la Premier League sería especial, pues se cruzaban los únicos dos equipos de Inglaterra que cuentan con mexicanos en sus filas, pero ninguno apareció.

Raúl Jiménez y Julián Araujo ni siquiera fueron convocados para la visita del Fulham al Bournemouth. El partido finalizó 3-1 en favor del local, por lo que las ‘Cerezas’ continuarán en la parte alta de la tabla.

¿Preocupante que en la temporada previa al Mundial los dos únicos jugadores mexicanos que hay en la liga inglesa no hayan salido ni a la banca? En diferentes niveles, sí, pero por lo menos a Raúl Jiménez lo ‘salva’ el estar lesionado, mientras que Araujo ya es un constante marginado por decisiones técnicas.

WHAT A WIN 🙌 pic.twitter.com/9KDeRwoEbJ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 3, 2025

Así la temporada de ambos futbolistas en esta Premier League:

Raúl Jiménez:

· 6 partidos jugados (2 como titular)

· 1 gol (en el último juego, donde salió lesionado al 11’)

· 1 partido sin jugar por lesión

Julián Araujo:

· 0 partidos jugados

· 3 veces en la banca

· 4 juegos sin ser convocado (incluyendo los últimos tres)

Lo curioso es que Jiménez anotó a los tres minutos del partido pasado, luego de cuatro juegos consecutivas apenas arañando minutos como suplente. Y justo en ese encuentro salió lesionado muy temprano. Encuentro de desgracias en el Villa Park, pues el equipo londinense terminó perdiendo 3-1.

Gol histórico y lesión de Raúl Jiménez con Fulham en la Premier League

Y en lo que respecta al Bournemouth, lo cierto es que este club está firmando una gran temporada y claramente no ha necesitado el aporte de Araujo, ni siquiera como jugador de recambio. Y es que, tras su primera derrota ante el Liverpool, el club ya suma cuatro victorias y tres empates.

Situación delicada la del lateral mexicano, pues a este paso, seguramente no estará en el Mundial 2026.

A la Selección Mexicana no le sobran jugadores en Europa, de hecho, cada vez hay menos legionarios y resulta que en el único ‘duelo entre mexicanos’ en la Premier League, ninguno se presentó.