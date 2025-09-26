Con un golazo y una roja provocada, Julián Quiñones pone a Arabia de cabeza

Enrique Gómez

Van cuatro partidos de la liga de Arabia Saudita y Julián Quiñones ha hecho gol en tres de ellos. El de este día fue de enorme importancia, pues representó la victoria como visitante (1-0) de su equipo, el Al-Qadsiah.

Además del gol, Julián provocó la expulsión del arquero rival.

El mexicano sigue a gran nivel en la Saudi Pro-League, mientras que el club mantiene el invicto con tres triunfos (el más reciente contra el Al-Fateh) y ostenta un bien ganado segundo lugar en el torneo gracias a sus 10 puntos, dos menos que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, el cual lleva paso perfecto.

El gol de la diferencia llegó a los 51 minutos, luego de que Julián Quiñones diera muestra de sus mejores virtudes: la velocidad, la potencia y su capacidad de definición en el mano a mano contra el portero.

Pase largo de Musab Al Juwayr y Julián arrancó en el momento justo para evitar la trampa del fuera de lugar. El mexicano controló en el área y aunque el portero no se atrevió a salir, el exjugador del Atlas resolvió: zurdazo con mucha fuerza a primer poste, por encima de la cabeza del cancerbero.

El rival, Al-Fateh, que se quedó con 10 desde el primer tiempo tras la expulsión del portero Fernando Pacheco (al 39’ tras salir a campo abierto y hacerle una falta a Quiñones), ya no tuvo capacidad de reacción y en realidad, su mérito fue minimizar el daño.

Urge que Javier Aguirre y la Selección Mexicana sepan aprovechar el potencial del extremo de 28 años, quien en la temporada previa a la Copa del Mundo de 2026 parece estar en su mejor momento.