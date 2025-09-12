Julián Quiñones anota un golazo y reluce en Arabia Saudita

Enrique Gómez

En una misma jugada, Julián Quiñones mandó el pase filtrado que lo rompió todo y después, anotó un golazo de alta precisión. El mexicano se sigue luciendo y apenas es la segunda fecha de la liga saudí.

Para desgracia del Al-Qadsiah, no pasó del empate (2-2) pese a que se fue dos veces adelante en el marcador. Aunque, considerando que el partido fue de visita contra el Al-Hilal (actual campeón y poseedor de una plantilla repleta de estrellas), el punto no es para nada malo en este inicio de campeonato.

En la segunda Fecha de la Saudi Pro-League, Julián Quiñones anotó su segundo gol de la temporada.

La mentalidad lo es todo. 🙏🏽 pic.twitter.com/Twqv9FrHAd — Julian Quiñones (@julian_quiones3) September 13, 2025

A los 50 minutos del partido, Quiñones pidió el balón apenas pasando la media cancha y cuando se lo dieron, mandó un pase filtrado de primera intención para Nahitan Nández que rompió a la defensa. Tras el toque, el mexicano corrió hacia el área rival, convencido de que su compañero le regresaría el esférico y cuando le llegó la diagonal, Julián definió suave y cruzado a la base del poste más cercano.

Imagínate prescindir de un jugador como Julián Quiñones gracias a querer darle una tercera oportunidad a un DT que no ha hecho nada relevante a nivel selección… pic.twitter.com/7Zj8xTmeI9 — Sofía 👾 (@SmartBetsMex) September 13, 2025

Pase al toque, diagonal al toque y definición al toque. Gran gol el que anotó el Al-Qadsiah para el 2-1 parcial, sin embargo, el equipo local empató los cartones con una anotación de Rubén Neves al 73’.

Al-Hilal está lleno de estrellas y para muestra, sus anotadores en este partido, pues antes de Neves, el exjugador del Liverpool Darwin Núñez empató (50’), el marcador que abrió Bonsu Baah. Por eso, el haber sumado en su cancha no es un mal resultado para el equipo que dirige ‘Míchel’ González.

Julián Quiñones no fue llamado a la pasada Fecha FIFA con México, pero tras ver lo que es capaz de hacer el naturalizado, Javier Aguirre debe insistir hasta encontrarle una posición donde pueda rendir.