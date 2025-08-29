¡Iniciando y anotando! Julián Quiñones se luce con el Al-Qadsiah

Enrique Gómez

No fue convocado a la Selección Mexicana, pero Julián Quiñones sigue estando a gran nivel y apenas en la primera jornada de la Saudi Pro-League, abrió su cuenta de goles en esta nueva temporada.

En la victoria 3-1 del Al-Qadsiah sobre el Al-Najma, el ex del Atlas se hizo presente en el marcador.

La gran jugada fue de Nahitan Nández, quien a campo abierto se quitó a su marcador y entrando al área mandó una diagonal de alta precisión para encontrar justamente a Julián Quiñones en medio de dos rivales. El colombiano naturalizado mexicano ganó la posición con pura velocidad y puso el balón en el fondo de las redes. La anotación al 45’ fue el 2-1 parcial en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd.

La asistencia de 🇺🇾 Nández, la definición de 🇲🇽 Quiñones 🤩🤩🤩 @julian_quiones3 pic.twitter.com/wePYntZDEF — Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 30, 2025

Julián no fue convocado para los partidos de la Selección Mexicana del 6 y el 9 de septiembre, pese a que sí formó parte del grupo para la Copa Oro que se jugó entre junio y julio. Mucho se ha dicho que el atacante no es del total agrado de Javier Aguirre, pero ya marcó en este inicio de su segunda temporada en Arabia Saudita, donde ya suma 26 goles y ocho asistencias desde que dejó al América el año pasado.

Quiñones jugó 84 minutos en el duelo en el debut del Al-Qadsiah, equipo que apenas el año pasado ascendió a la Primera División y fue el equipo revelación al finalizar cuarto en la tabla de posiciones.

Julián, quinto mejor goleador de la campaña pasada, ya abrió su cuota en este nuevo curso del futbol saudí.