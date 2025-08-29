América se da por vencido y confirma el veto de su estadio

Enrique Gómez

Al América no le queda más que aceptar el veto del Estadio Ciudad de los Deportes. El duelo ante Pachuca se jugará a puerta cerrada a pesar de que la afición ya había comprado los boletos para este anticipado duelo entre dos de los mejores equipos en lo que va del Apertura 2025.

La Alcaldía de Benito Juárez, demarcación donde se encuentra el inmueble, informó que el duelo por la Jornada 7 tendrá que jugarse sin público como castigo contra el Club América por, presuntamente, haber cerrado las vialidades arbitrariamente en un partido de la Liga MX Femenil.

Así lo comunicó la institución capitalina a través de redes sociales:

Por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, el partido como local del Club América, correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a "puerta cerrada" en el estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 30 de agosto a las 21:05 horas.

Ticketmaster México informará el procedimiento de reembolso total para las personas que compraron boletos.

Próximamente se dará a conocer a los abonados azulcremas, los beneficios adicionales que recibirán por parte del Club.

Información sobre el partido entre América y Pachuca. pic.twitter.com/mWO4hyQg8i — Club América (@ClubAmerica) August 30, 2025

Aunque el club asegura que los elementos que cerraron las calles eran policiales y no personal suyo, como aseguran en la alcaldía, el castigo se mantendrá, por lo que el club no tuvo más que comunicarles a sus aficionados que no habrá ingreso al público en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Pese a que el comunicado se envió el viernes temprano, es hasta ahora (unas ocho horas antes de que inicie el encuentro ante los ‘Tuzos’) que el América confirmó el veto al estadio. Seguramente agotaron todos sus recursos en busca de que se levantara el castigo, hasta que finalmente se dieron por vencidos.