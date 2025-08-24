Voltereta descomunal del América sobre Atlas

Héctor Cantú

Las Águilas del América han logrado una victoria valiosa e histórica luego de derrotar por 4-2 al Atlas en un partido inolvidable, donde debutó con gol el nuevo refuerzo Allan Saint-Maximin.

El América tuvo que venir de atrás para reponerse ante un Atlas que hizo un partido redondo y que, por algunos minutos, tuvo la victoria en el bolsillo. Sin embargo , las desatenciones y la expulsión de su referente, terminaron por trastocarlo.

Los visitantes lograron ponerse arriba en el tanteador al minuto 21 por conducto de Brian Rodríguez desde el manchón penal, una decisión cuestionada por parte de los locales que se repitió en los minutos finales del encuentro.

¡Golazo de América! ‼️😱⚽



El Maguito sacó la magia y las Águilas empatan el marcador✨ #LigaMX #Clasicodelaamistad

El tanto consiguió que los Zorros vinieran de atrás y lograran dar la voltereta tempranera con las anotaciones de Gustavo del Prete en el tiempo suplementario del primer tiempo.

En el complemento, recién iniciado el partido, Diego González consiguió el 2-1 virtual para unos Zorros que pelearon hasta el final del partido y que por momentos se ilusionaron que llevarse los tres puntos.

En la recta final del encuentro, llegó el lapso más emocionante. Primero, con el debut de Allan Saint-Maximin, quien ingresó al terreno de juego pasados los 60 minutos desdee juego.

Quince minutos después, se vino el vendaval del América con el tanto de Álvaro Fidalgo 7 minutos después del ingreso del gran referente del equipo amarillo.

Entonces llegó el momento fatídico para el Atlas con la expulsión de Aldo Rocha, quien a 8 minutos del final fue enviado a las regaderas, un golpe que el Atlas no supo asimilar en el resto del encuentro.

Saint-Maxim lo intentó por todos los costados y de todas las formas. Así llegó la posibilidad de marcar el gol de la voltereta con una anotación para la historia en lo que resultó en un debut soñado.

¡Debutó, anotó y lo bailó! 🕺🕺🕺



¡El primero de Allan Saint-Maximin como Águila! 🦅🔥

Ya con los tres puntos en la bolsa, Víctor Dávila apareció en la última jugada del encuentro para marcar desde el manchón penal el cuarto gol de las Águilas que aseguró los tres puntos para el equipo de la capital mexicana.

Con este resultado, el América escaló hasta la segunda posición de la tabla general, donde logró un saldo de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos