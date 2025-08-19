¡Es una máquina! Allan Saint-Maximin impresiona a todos en el América

Enrique Gómez

Después de ver el primer entrenamiento público de Allan Saint-Maximin, en el América están muy emocionados con su inminente debut, mientras que el Atlas seguramente quisiera posponerlo.

Todo indica que el atacante francés está listo para ver sus primeros minutos en el futbol mexicano, pues vaya que luce en un gran estado físico y muy suelto dentro del campo de prácticas de Coapa.

El club azulcrema abrió las puertas a la prensa y algunos aficionados para compartir la puesta a punto del equipo y claramente, el foco principal de la sesión fue el refuerzo de 28 años, quien hizo gala de su fuerza, velocidad, potencia y puntería, al arrastrar compañeros y poner el balón en el fondo de las redes en varias oportunidades.

CUÁNTA CALIDAD 🥵🥵



Ojito a la anotación de Saint Maximin en el entrenamiento del América.

Amagó, enganchó y la mandó al rincón. 🔥



📹 @egarrido12_ pic.twitter.com/Mqj6ljnTh7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 19, 2025

El partido contra el Atlas en el Estadio Jalisco es el siguiente marcado en el calendario. Buena oportunidad para el club azulcrema, pues los ‘Zorros’ son extremadamente débiles en defensa, toda vez que con el 3-3 ante Querétaro (donde los últimos dos tantos fueron encajados en tiempo de compensación), el club tapatío llegó a 14 anotaciones recibidas en cinco fechas del Apertura 2025.

O sea, Saint-Maximin y compañía están llamados a lucirse en contra del estelar arquero Camilo Vargas.

América marcha invicto en la Liga MX con 11 puntos y al momento tiene la mejor defensiva de todo el torneo. Es decir, si algo podía mejorar era en el ataque y ya tiene listo a su gran refuerzo francés.