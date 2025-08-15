¿Entonces Tigres ayudó al América a fichar a Allan Saint-Maximin?

Enrique Gómez

A toda la historia que ya tienen los partidos entre Tigres y América ahora hay que agregarle la de los ‘bombazos’, pues Ángel Correa y Allan Saint-Maximin son los jugadores más valiosos de la Liga MX.

Además, ¿sabían que Andre-Pierre Gignac fue factor para que las Águilas contrataran al extremo de 28 años? Así mismo lo confirmó el técnico del equipo universitario, Guido Pizarro, en conferencia de prensa.

“La llegada de él (Saint-Maximin) potencia mucho la liga, es un jugador de jerarquía. Por lo que hablo con Andre, tengo entendido que le ha preguntado mucho de lo que es la liga y le ha gustado. Bienvenido sea que se sumen jugadores de jerarquía a la liga. Que vengan jugadores como él, como Ángel, aumenta el nivel de la liga, todo suma”, dijo el técnico de Tigres de cara al duelo contra el América.

De acuerdo con el portal Transfermarkt, el argentino y el francés, ambos contratados para este Apertura 2025, por el equipo ‘felino’ y el club azulcrema, respectivamente, son los dos futbolistas con mayor de mercado en el futbol mexicano. Un ingrediente más para este encuentro por la Jornada 5.

Allan Saint-Maximin o Ángel Correa, ¿quién es el más valioso de la Liga MX?

A pesar de enfrentar al equipo que ha jugado las últimas cuatro finales de la Liga MX y que con la llegada del francés elevó su valor de mercado a más de 100 millones de euros (por mucho el más alto de toda la CONCACAF), Pizarro advirtió que su escuadra saldrá a proponer el partido y no a esperar al juego del rival.

“Plantearemos desde el primer minuto en busca de la victoria. Son dos grandes equipos, grandes jugadores. Para nosotros es una gran oportunidad de seguir creciendo, de hacer las cosas bien y esperamos que sea una linda oportunidad de regalarle un buen partido a la gente”, afirmó el técnico, quien como jugador (rol que tenía hasta mediados del torneo pasado) jugó tres finales contra América.

¿Debutará Saint-Maximin contra su compatriota Gignac y compañía? Parece complicado que pueda ver minutos, pues apenas llegó esta semana a México, además, todavía no está su registro en la Liga MX.