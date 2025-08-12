¿Duelo francés? Allan Saint-Maximin podría debutar ante los Tigres de Gignac

Enrique Gómez

Ya se presentó Allan Saint-Maximin con el América y ya hasta entrenó en la cancha con sus nuevos compañeros. Ahora la preguntará es: ¿cuándo debutará el atacante en la Liga MX?

Porque, si resulta que su cuerpo está listo para el desafío del alta rendimiento en las canchas mexicanas y sus documentos quedan dados de alta en tiempo y forma, su estreno podría ser en un ‘duelo’ francés contra Tigres en el ‘Volcán’.

En la Primera División de México hay tres franceses registrados y dos de ellos se encontrarán en la Jornada 5 del Apertura 2025. Y es que, juegue o no, seguramente el extremo izquierdo de 28 años hará el viaje a Monterrey para el duelo ante Tigres, equipo en el que desde 2015 milita Andre-Pierre Gignac, toda una leyenda del club e incluso del futbol mexicano, pues ya suma cinco títulos de la Liga MX.

Allan Saint-Maxim ya es, oficialmente, jugador del América El nuevo refuerzo ya puede jugar con las Águilas

¿Está listo para jugar Allan Saint-Maximin pese a que llevas pocos días en México?

De acuerdo con los reportes previos a su llegada, el francés estaba muy lejos de su mejor forma física, por lo que su debut en la quinta fecha (sábado 16 de agosto en Monterrey) estaba descartado, sin embargo, el francés sorprendió a todos haciendo trabajo de cancha en su primer día en Coapa.

Saint-Maximin, autor de 38 goles a nivel de clubes, es la gran contratación de las Águilas para este Apertura 2025 y representa un subidón de calidad en el plantel azulcrema, que, aunque ya era el más valioso del futbol mexicano, lo cierto es que parecía venido a menos en los últimos meses.

Al América le urge contar con su refuerzo estrella para encender la competencia interna y aunque lo ideal sería tener equipo completo para enfrentar al sublíder de la Liga MX, parece un tanto apresurado.