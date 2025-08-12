Llegar al América es algo muy grande y Allan Saint-Maximin lo celebra

Enrique Gómez

No todos los días llegas al club más popular en un país de más de 100 millones de habitantes y que además es el equipo más ganador y más valioso de toda una confederación. Así que, sí, Allan Saint-Maximin está muy emocionado con el rumbo que ha tomado su carrera a los 28 años.

Al poco tiempo de que el América hiciera oficial su contratación, el extremo francés hizo una publicación en redes sociales donde destaca la gran oportunidad que se le ha presentado en su trayectoria.

“Cuando pensé en el siguiente paso en mi carrera, sabía que quería algo especial. Una ciudad llena de vida, un club lleno de historia y una afición llena de pasión… El Club América me dio la oportunidad de vivir el futbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad. No fue solo una oportunidad… ¡Fue la indicada! ¡Soy Águila!”, escribió el extremo izquierdo a través de su cuenta de X, antes Twitter.

When I thought about the next step in my career, I knew I wanted something special. A city full of life, a club full of history, and fans full of passion…



Club América gave me this chance to live football in a place that breathes the game with love and intensity. This wasn’t… https://t.co/tCwGFQg2XX — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) August 12, 2025

Saint-Maximin llega al equipo azulcrema, luego de haber jugado en Francia, Alemania, Inglaterra y Arabia Saudita. Hasta ahora, su estancia más larga fue en el Newcastle, donde militó por cuatro temporadas (2019 a 2023), antes de ir al Al-Ahli y posteriormente al Fenerbahce, clubes donde solo estuvo un año.

El jugador que inició su carrera en el Saint-Etienne (2013) suma 38 goles en primera división y se espera que pueda causar un gran impacto en el equipo capitalino, que ciertamente ha venido abajo para esta temporada, luego de una época de ensueño donde ganó tres títulos de Liga MX entre 2023 y 2024,

El nuevo futbolista del América será el tercer jugador francés que participe en este Apertura 2025, donde también militan Sébastien Salles-Lamonge (Atlético de San Luis) y el legendario Andre-Pierre Gignac, toda una leyenda viviente de Tigres y quien ya lleva más de 10 años viviendo en México.