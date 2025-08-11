Allan Saint-Maxim ya es, oficialmente, jugador del América

Héctor Cantú

El sueño se ha hecho realidad para el Club América que este martes ha hecho oficial que el francés Allan Saint-Maxim se ha convertido en su nuevo refuerzo.

El delantero galo estaba en espera de superar las pruebas médicas correspondientes así como recibir su permiso de trabajo para unirse de inmediato al equipo de la capital mexicana.

¡Experiencia, maestría y mucho estilo! 🕺🔝 pic.twitter.com/vvbTKuTHAQ — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Las diligencias se hicieron en tiempo y forma y a partir de este martes, el internacional francés se ha convertido en el nuevo refuerzo del equipo comandado por André Jardine.

La espera terminó, ¡Allan Saint-Maximin oficialmente llegó al América! 🔥 pic.twitter.com/WBs24hQRSQ — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

A través de sus redes sociales el club de Coapa ha dado la bienvenida a su nuevo jugador, quien ha generado mucha ilusión en la comunidad azulcrema de cara a lo que se viene en el torneo Clausura 2025.

Allan Saint-Maxim podría debutar en el próximo partido del América donde se medirá a los Tigres de André-Pierre Gignac en uno de los duelos más atractivos de la jornada 5 del torneo Clausura 2025.