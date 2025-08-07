La Liga MX regresa y al América le tocó el 'mejor' rival posible

Enrique Gómez

Después de interrumpirse una semana por la Leagues Cup, el Apertura 2025 regresa con todos sus partidos, aunque, eso sí, algunos se jugarán en lunes, pues el torneo internacional terminó hace apenas unas horas su fase de liga y cubes como Chivas o Cruz Azul estuvieron en el último día de acciones.

Pero, ¿cuál es el mejor partido de esta Jornada 4 del futbol mexicano? Cuestión de gustos, pero sin duda que el de mayor morbo es el América-Querétaro, pues hay mucha expectativa sobre lo que podría hacerle el club azulcrema a un equipo que perdió sus tres partidos en la Leagues Cup y que, igualmente, solo tiene derrotas en las primeras fechas del torneo local.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para la cuarta fecha de la Liga MX: