Tres años después, Chivas ganó su primer partido en la Leagues Cup

Enrique Gómez

Y así, en su último partido de su cuarta participación, Chivas conquistó su primera victoria en la Leagues Cup. El Guadalajara ha dejado de ser la calamidad de este torneo que enfrenta a la Liga MX con la MLS.

Victoria 2-1 para el ‘Rebaño’, la primera en tiempo regular en todo su historial dentro de la Leagues Cup.

¿El auspiciante? Nada menos que el FC Cincinnati, equipo que ya había vencido en dos ocasiones al club rojiblanco dentro de este torneo internacional, el cual desde hace algunos años se juega cada verano.

Así fueron los goles de este triunfo histórico para el 12 veces campeón de la Liga MX:

· 0-1 (25’): Penal bien ejecutado por Efraín Álvarez. Imparable zurdazo cruzado

· 0-2 (57’): Potente definición de Armando González, tras el robo de Efraín Álvarez

· 1-2 (67’): Gran cierre de Andrés Dávila a primer poste ante la diagonal de Powell

Chivas, que jugó su primera Leagues Cup en 2022, consiguió su primera victoria en tiempo regular en la Jornada 3 de la edición 2025, aunque ya había celebrado una victoria en penales en la fecha anterior.

Así queda el historial de Chivas en La Leagues Cup:

· 1 victoria

· 1 empate (triunfo en penales)

· 7 derrotas

🇫🇷 ¡Ganó el Guadalajara! 👏🏻



Termina el partido en Cincinnati. Toca preparar todo para nuestro juego en Torreón. pic.twitter.com/NOu4UOFoZK — CHIVAS (@Chivas) August 8, 2025

El equipo de Gabriel Milito inició este torneo encajando su séptima derrota en siete partidos, pero lo cerró con un triunfo en penales y otro en tiempo regular, dos acontecimientos históricos que no sirvieron para darle la clasificación al equipo rojiblanco, pues cabe recodar que en esta edición 2025, solo avanzan los cuatro mejores entre los 18 participantes de la Liga MX y claramente, el ‘Rebaño’ no fue uno de ellos.

El próximo partido de Chivas es ante Santos Laguna, ¿podrá conseguir su segunda victoria en la Liga MX tras firmar de manera decorosa su nuevo fracaso en la Leagues Cup?