Allan Saint-Maximin sería el verdadero fichaje bomba de la Liga MX

Enrique Gómez

El verdadero fichaje bomba de la Liga MX está cerca de aterrizar… al menos eso esperan, literalmente, los aficionados del América.

Varios seguidores de las Águilas ya acampan en el aeropuerto de la Ciudad de México para recibir a Allan Saint-Maximin, pero, ¿de verdad hay razones para que el francés cause tal emoción?

Con la Inteligencia Artificial de la plataforma Comparisonator, es posible trasladar el rendimiento que tuvo el extremo de 28 años con el Fenerbahce para conocer cuál sería su peso en el futbol mexicano y lo cierto es que, aunque el propio José Mourinho criticó su paso con el equipo ‘turco’, este atacante sería uno de los mejores en su posición si mantiene el nivel que alcanzó durante la temporada pasada.

¿Quién es Allan Saint-Maximin y por qué está a punto de llegar al América? El atacante francés es la opción más avanzada para reforzar a las Águilas

Allan Saint-Maximin aún no firma con el equipo mexicano y por lo tanto, su fichaje todavía no es oficial, pero si está a punto de llegar a México es porque el traspaso es casi un hecho.

Según la I.A., así impactaría el atacante francés (221 puntos en su índex) en la Liga MX:

· 3° entre todos los extremos izquierdos de México

· 2° si solo tomamos en cuenta parámetros ofensivos

· 1° en cuanto a disparos al arco

· 3° en lo que se refiere a centros y 2° en pases clave

El número 1 en su posición es nada menos que Alexis Vega.

Cabe aclarar que estos datos corresponden a la temporada pasada el futbol mexicano, pues al solo contabilizar tres fechas de la nueva campaña, las estadísticas aún son muy volátiles.

Entones, ¿Saint-Maximin sería la mejor contratación de la Liga MX por rendimiento? Bueno, aunque Ángel Correa (campeón del mundo proveniente del Real Madrid) es la contratación más sonora, su rendimiento en la pasada liga de España no le daría para estar en el top-20 de delanteros en México.

Entonces, mientras Brian Rodríguez se aleja del América, el América ya prepara un relevo de lujo en su posición y de acuerdo con la I.A., podría superar al mismo ‘Rayito’ como extremo izquierdo en las Águilas.