"Bobadas", son las que retienen a Brian Rodríguez en el América

Enrique Gómez

Que tu representante insinúe públicamente que el presidente del club donde juegas es un “bobo” no parece nada bueno, pero esa es la situación que vive Brian Rodríguez con el América.

Tras desilusionarse con la “ínfima” oferta de renovación que le hizo el América, el mediocampista uruguayo quiere marcharse a la liga de Catar y el club Al-Rayyan le ofreció 10 millones de dólares al club azulcrema, sin embargo, la cifra no complace al directivo Santiago Baños, pese a que, de no aceptar, el futbolista de 25 años podrá dejar al club libre e unos meses y no dejarle ningún tipo de ganancia al ‘Ave’.

En el pódcast Fuera de Juego, el agente Edgardo Lasalvia invitó a Santiago Baños a ser claro y directo.

“Entre hoy y mañana se define (si Brian va a Catar) ¿Qué falta? que el presidente de América se deje de bobadas. Para mí, América no cuidó a Brian en su momento. No han sido muy claros. Yo ya arreglé su contrato si se da su salida, el resto es entre clubes. Si se queda en América, es feliz también”, dijo el representante, quien también reveló que el equipo azulcrema quiere “más plata” por el ‘Rayito’.

América sigue pagando un karma a nivel internacional ¿Ya cuántos fracasos internacionales van desde que llegó André Jardine?

El uruguayo tiene un jugoso contrato en el mundo árabe y siente que, después de tres títulos de Liga MX con el equipo más ganador del futbol mexicano, ya cumplió su ciclo.

“En cinco meses, Brian se puede ir libre, ya puede firmar un precontrato. 10 millones (de dólares) libres tendrían de esta venta. Serían 10 millones versus cero. Nosotros no nos vamos libres de ningún lado, por lo general, pero la situación en América es diferente porque Santiago Baños no ha sido claro”, advirtió Lasalvia, en lo que parece una guerra cantada entre el entorno del futbolista y el club azulcrema.

Pese a la novela, Rodríguez tiene tres goles y tres asistencias en lo que va de la temporada con el América, club al que llegó para el Apertura 2022, pero al que muy pronto dejará.