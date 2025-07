Ni el América sabe sabe si Brian Rodríguez se quedará

Redacción FOX Deportes

Recién hizo dos goles en la primera victoria del América en el Apertura 2025, pero ni en el club saben si Brian Rodríguez continuará en el equipo.

El técnico André Jardine habló de la situación del extremo uruguayo, quien cada torneo parece estar en la 'puerta de salida' del equipo capitalino y que seguramente levantará mayor interés después de su gran partido ante Tijuana.

"A Brian lo siento feliz en América, aunque seguro hay acercamientos de otros equipos; por su edad (25 años), por ser jugador de selección y por el momento que vive, por lo que no es imposible que una oferta le guste. Si me preguntan, creo que él tiene interés de seguir con nosotros, pero no puedo asegurarlo", afirmó el técnico en torno a las supuestas ofertas del futbol de Catar.

Acerca del partido (donde el 'Búfalo' Aguirre anotó el otro gol para el triunfo 3-1) Jardine reconoció el buen planteamiento defensivo de su oponente, aunque también, las fallas claras en algunas oportunidades.

América logra su primera victoria en el Clausura 2025 Las Águilas viajarán motivadas a la final de Campeón de Campeones

"Tijuana se defendió bien, como lo hacen los equipos que vienen a nuestra cancha. Fue un partido trabado, no fue sencillo abrirlos, pero al final tuvimos la calma para resolver", dijo el brasileño. "Fallamos algunas oportunidades en el primer tiempo, luego nos empataron, pero los cambios dieron resultados, por lo que tenemos mucha confianza en que podremos volver a ser protagonistas, no por nada hemos llegado a cuatro finales consecutivas".

Este duelo por la segunda fecha se jugó entre semana para dar espacio al duelo por el Campeón de Campeones justamente entre las Águilas y el Toluca el próximo domingo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

"Pensamos mucho en el partido del Campeón de Campeones, vale un título más y tiene un sabor especial porque queremos que quede para la historia que estamos escribiendo", concluyó el estratega, quien buscará su sexto trofeo oficial al frente del 'Ave'.