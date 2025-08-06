¡Auténtico desastre! América no ganó un solo partido de la Leagues Cup

Héctor Cantú

Las Águilas del América, el último multicampeón consecutivo del futbol mexicano, ha sellado una de sus peores participaciones en un torneo internacional en los últimos años.

El equipo comandado por André Jardine no ganó un solo partido en tiempo regular de la Leagues Cup, resultados que lo dejaron eliminado incluso antes de jugar el último duelo de la fase regular ante Portland Timbers.

El duelo ante los leñadores, no fue diferentes a los planteamientos ante Real Salt Lake y Minnesota United. Incluso, el equipo de la capital mexicana por momentos se vio disminuido en futbol a comparación de su rival.

Ariel Lassiter with the finish to give @TimbersFC an early lead on Club América 😤 pic.twitter.com/pFAn8Gr5uD — Major League Soccer (@MLS) August 7, 2025

Ariel Lassiter fue el encargado de adelantar a los Timbers con un remate frente al arquero que dejó oportunidad a Rodolfo Cotta de poder impedir la caída de su arco.

Las Águilas encontraron mejoría en la segunda mitad con el ingreso de Zendejas quien intentó en más de una ocasión asociarse y generar un ritmo diferente de ataque del equipo azulcrema.

Incluso, ayudó la expulsión de Jimer Esteban para que los visitantes tuvieran un lapso de superioridad que lograron capitalizar.

El empate llegó con una jugada a balón parado y un remate de Ramón Juárez que, por momentos hizo pensar que el América podría salir victorioso.

Pero de a poco, Portland equiparó fuerzas sobre el terreno de juego y se dedicó a cuidar el empate ante un América que no encontró el revulsivo que los llevara a buen puerto.

¡El primero a nuestro favor lo marcó Ramón Juárez! 💪 pic.twitter.com/TTxPlZzKDB — Club América (@ClubAmerica) August 7, 2025

Las Águilas pudieron ganar el encuentro pero un error en el remate de cabeza de Israel Reyes y otro más en el contragolpe de Isaías Violante, dejaron al América con la paridad en el tanteador.

En la tanda de penales, las Águilas terminaron por imponerse para sumar dos puntos, resultado con el que quedó ubicado en la posición 11.

A pesar de la derrota, Portland Timbers logró su pase a los cuartos de final tras llegar a 7 unidaes para quedarse con el último sitio de la MLS.