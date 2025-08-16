Cuestión de grandeza: América venció a Tigres… como de costumbre

Enrique Gómez

O América se motiva más de la cuenta para dejarle en claro a Tigres de qué se trata la grandeza en la Liga MX o el equipo ‘felino’ es presa de un pánico irreal cuando enfrenta al equipo más ganador de México.

Victoria 3-1 de las Águilas, la número 12 en los últimos 16 partidos contra el equipo universitario, que, en cambio, solo le ha ganado una vez al conjunto capitalino en lo que va de esta década.

América destrozó el invicto y el paso perfecto de Tigres y conquistó su tercera victoria en lo que va del certamen. Con esto, las Águilas se despegan a los primeros puestos y lo hacen de la forma categórica, superando ampliamente (al menos en el marcador) a uno de los equipos más fuertes de la liga.

PLEITO EN EL 'VOLCÁN'. 😳 El partido Tigres vs. América termina con los ánimos encendidos. #FOXLigaMX #TigresAmerica pic.twitter.com/CGQqMjADhw — FOX Deportes (@FOXDeportes) August 17, 2025

Así fueron los goles de este partido por la Jornada 5 del Apertura 2025 en el ‘Volcán’:

· 1-0 (5’): Juan Brunetta remató de primera tras una gran diagonal de Diego Lainez

· 1-1 (41’): Palomita de Erick Sánchez tras un gran recentro de Cristian Borja

· 1-2 (58’): Sánchez sorprendió con un tiro lejano a la base del poste

· 1-3 (69’): Autogol de Nahuel Guzmán, quien se enredó con un tiro sin ángulo

El equipo de Guido Pizarro se ilusionaba con terminar con el dominio del equipo azulcrema con ese gran gol tempranero de Brunetta, sin embargo, no contaba con que el ‘Chiquito’ anotaría su primer doblete con el conjunto azulcrema y mucho menos con que su portero terminaría montando la lápida en su propia cancha.

Hay mucha rivalidad entre los dos equipos que más finales han jugado en los últimos años (incluso tres de forma simultánea en los últimos años) y el partido acabó muy caliente. Eso sí, el que encendió la chispa fue Jardine, quien les recordó el tricampeonato a las tribunas del Estadio Universitario.

América es el equipo con más trofeos de la Liga MX (tiene el doble de Tigres) y le encanta dejarlo claro en el ‘Volcán’.