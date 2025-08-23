El América, 'sentido' con Estados Unidos por preferir un partido de La Liga

EFE

Santiago Baños, presidente deportivo del América, se dijo sorprendido este viernes por la prioridad que se dio en Estados Unidos para la realización del juego Villarreal-Barcelona de la liga española antes de llevar a su territorio uno de la Liga MX.

"Nos sorprende que se le dé prioridad a un partido de liga española y no a nosotros. Si se permite el tema del juego entre el Barcelona y el Villarreal en Estados Unidos, nosotros haremos lo posible para llevar un partido de nuestra liga a ese país", afirmó el directivo en conferencia de prensa.

Baños se refirió al primer duelo de LaLiga que se realizará en Estados Unidos en diciembre próximo entre el Villarreal y el Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de la temporada 2025-2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Según el directivo la sociedad comercial que existe entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) debió abrir las puertas a un partido entre equipos mexicanos antes que fijarse en la liga española.

"Nos encantaría jugar un partido oficial de liga en Estados Unidos, no entendemos porque se le da prioridad a un partido de una liga europea cuando nosotros somos socios con la MLS y el fútbol de Estados Unidos, con el que tenemos torneos como la Leagues Cup", agregó.

Baños afirmó que desde hace varios años la liga del fútbol mexicano ha buscado llevar uno de sus partidos a territorio estadounidense, algo que aseguró sería un éxito.

"Haremos lo posible para llevar un juego de la Liga MX a Estados Unidos, es algo que buscaremos sí o sí. Sería impresionante ver un partido de la Liga MX allá, quién no se imagina por ejemplo un América-Chivas, no tengo duda de que entrarían 90 o 100 mil personas en el estadio", señaló.

El directivo de las Águilas, también calificó de fracaso la actuación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup, torneo en el que desde 2019 se enfrentan los clubes de la Liga MX y la MLS, aunque sólo en territorio estadounidense, algo que dijo deberá cambiar para mejorar esta competición.

"No hemos tenido ningún problema con la organización de la Leagues Cup. Desafortunadamente este año se quedaron fuera todos los equipos mexicano de las semifinales. Si quieren que crezca este producto se tiene que cambiar el formato, debe haber partidos en México. Hoy es un fracaso para todos; nadie podía pensar que en semifinales sólo hubiera equipos de la MLS", concluyó.