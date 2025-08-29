América, invicto y muy inspirado, recibe al exlíder Pachuca

Enrique Gómez

Ya con Allan Saint-Maximin debutado y estrenado, América está completo para pelear por el liderato del Apertura 2025, posición de honor que no hace mucho ocupaba Pachuca, su rival para esta Jornada 7.

Partido en las alturas de la Liga MX, pero, por estar en casa, mantener el invicto y llegar con tres victorias consecutivas en el torneo local, el equipo azulcrema parece favorito sobre el conjunto de Jaime Lozano, que, en cambio, ha bajado un poco el ritmo con dos partidos seguidos sin ganar, tres contando su eliminación en la Leagues Cup.

Así llegan ambos equipos para este espectacular vacío en el vetado Estadio Ciudad de los Deportes: