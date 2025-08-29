Duro castigo contra el América: Estadio vetado contra Pachuca

Enrique Gómez

Por más que seas el América, no puedes cerrar la vía pública sin permiso y gracias a esta práctica, el equipo más popular del futbol mexicano deberá jugar el partido por la Jornada 7 sin el apoyo de su público.

¿La razón? El club azulcrema “se extralimitó”, o sea, hizo algo indebido en las vialidades y será castigado.

La Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde se encuentra el Estadio Ciudad de los Deportes, comunicó que el partido entre América y Pachuca, programado para el sábado 30 de agosto a las 09:05 pm (hora local) se jugará a puerta cerrada.

La demarcación gubernamental informó que “personal de seguridad del Club América se extralimitó en sus facultades al cerrar la calle de Indiana, colonia Ciudad de los Deportes, afectando a los residentes de las inmediaciones del estadio y, en especial, a una vecina a la que le impidieron el paso cuando requería de una atención médica”.

La alcaldía Benito Juárez informa que el partido de futbol entre los clubes América y Pachuca se jugará a puerta cerrada.

De hecho, el comunicado advierte que, si el América no demuestra que su personal o empresa contratada está debidamente capacitada e informada para prestar servicios de seguridad, y acatar el reglamento de eventos públicos, “no se podrán realizar los eventos a puerta abierta”. Es decir, incluso corre peligro el Clásico Nacional contra Chivas del 13 de septiembre, el siguiente partido en el calendario, después de la Fecha FIFA.

Al momento, no hay información oficial por parte del club ni de la Liga MX, pese a que el partido se juega en poco más de 24 horas. De hecho, en la cuenta de X del equipo aún se puede ver el cartel de los precios de los boletos para el duelo contra Pachuca, donde ambos buscarán el primer lugar de la tabla.

América juega en el Estadio Ciudad de los Deportes mientras dura la remodelación del Estadio Azteca, la cual se espera que pueda concluir unos meses antes de que inicie la Copa del Mundo de 2026.