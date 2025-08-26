Cambio de naturalizado en México: entra Germán Berterame; sale Quiñones

Enrique Gómez

¿Extrañaban a Hirving Lozano y a Germán Berterame? Bueno, pues los dos están de regreso con la Selección Mexicana y serán parte del equipo para afrontar los partidos contra Japón y Corea del Sur.

Javier Aguirre reveló su lista de 25 convocados para los partidos amistosos del 5 y el 9 de septiembre en Estados Unidos. Se trata de la primera Fecha FIFA, después de la Copa Oro.

· ¿Está Santiago Giménez? Sí.

· ¿Está Raúl Jiménez? Sí.

· ¿Está Ángel Sepúlveda? No.

· ¿Está Julián Quiñones? No.

¡Mes patrio y juega nuestra Selección! 🇲🇽



Enfrentaremos a dos grandes rivales asiáticos. La lista de convocados por Javier Aguirre está definida. 📋✅#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️

*Publicidad para México* pic.twitter.com/zdJShdpNQR — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2025

Aceptémoslo, el goleador del Cruz Azul y el futbolista del Al-Qadisah no son parte de los favoritos de Javier Aguirre y en el caso de Quiñones, nada tiene que ver que sea un jugador naturalizado, pues Germán Berterame (nacido en Argentina) recibirá una nueva oportunidad, luego del gran año calendario que ha tenido con Rayados, donde ostenta 20 goles, incluyendo los tres en el Mundial de Clubes.

Así la lista de México para los partidos en el Oakland Coliseum y en el Geodis Park de Nashville:

Porteros:

· Luis Ángel Malagón, América

· Raúl Rangel, Chivas

· Carlos Moreno, Pachuca

Defensas:

· Rodrigo Huescas, FC Copenhague

· Jorge Sánchez, Cruz Azul

· César Montes, Lokomotiv

· Johan Vásquez, Genoa

· Juan José Sánchez Purata, Tigres UANL

· Jesús Orozco, Chiquete Cruz Azul

· Jesús Gallardo, Toluca

· Mateo Chávez, AZ Alkmaar

Mediocampistas:

· Edson Álvarez, Fenerbahçe

· Erik Lira, Cruz Azul

· Marcel Ruiz, Toluca

· Carlos Rodríguez, Cruz Azul

· Orbelín Pineda, AEK Atenas

· Érick Sánchez, América

Delanteros:

· Roberto Alvarado, Chivas

· Diego Lainez, Tigres UANL

· César Huerta, Anderlecht

· Raúl Jiménez, Fulham

· Santiago Giménez, AC Milan

· Hirving Lozano, San Diego FC

· Alexis Vega, Toluca

· Germán Berterame, Rayados

A falta de 10 meses para el Mundial de 2026, estos son los jugadores que parecen llevar la delantera en las consideraciones del ‘Vasco’ Aguirre y por más extraño que parezca, sorprende no ver a Gilberto Mora, juvenil de 16 años que jugó la Copa Oro y que está en un muy buen nivel en este Apertura 2025.