Es real, Gilberto Mora interesa al Real Madrid

Si a los 16 años ya eres campeón de un torneo oficial de FIFA, un constante en la Primera División y además, anotas goles, es normal llamar la atención de grandes equipos, pero ¿del Real Madrid?

Gilberto Mora está en la mira de Europa, así mismo lo confirmó su representante Rafaela Pimienta, quien también es la apoderada de Santiago Giménez, delantero mexicano que juega en el Milan.

“Sí, lo han relacionado. Es normal que esté relacionado con grandes equipos, porque es un chico muy joven y fuerte, entonces creo que vamos a escuchar muchos rumores. A ver qué va a pasa”, comentó Pimienta en entrevista con El Chiringuito, donde destacó que su cliente fue el jugador más joven en la historia de un torneo internacional de selecciones en el torneo que ganó México el 6 de julio.

EXCLUSIVA



Rafaela Pimenta, agente de Haaland, confirma el INTERÉS del REAL MADRID por GILBERTO MORA.



El Chiringuito TV, August 28, 2025

“En Copa Oro fue el más joven, también en cualquier torneo internacional. Es un chico que va muy bien, se ha hablado de él en todos los sitios” agregó la representante del mediocampista ofensivo.

Mora, futbolista de los ‘Xolos’ de Tijuana, ha jugado los seis partidos en este Apertura 2025 y además, marcó tres goles en los últimos dos. Su primer doblete se lo hizo a Chivas justamente la semana pasada. Desde su primer partido en la Liga MX, el 18 de agosto de 2024 ante Santos Laguna, Mora ha jugado casi todos los encuentros con su equipo. A estas alturas, ya acumular 39 partidos en el máximo circuito.

Real Madrid no es ajeno a comprar adolescentes. Ya lo hizo en los últimos meses con Endrick y Franco Mastantuono; sin embargo, por reglas de UEFA, no podría debutar con el primer equipo hasta los 18 años.