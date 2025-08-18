México anunció su lista de convocados... para entrenar

Enrique Gómez

No es que la Selección Mexicana vaya a jugar un partido sorpresa, esta convocatoria es por puro gusto.

O algo así… México reveló su lista de 23 convocados para la sesión de entrenamientos a cargo Javier Aguirre en los próximos días en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

La idea es fortalecer el estilo de juego y el vínculo entre los futbolistas de cara a la Copa del Mundo de 2026, por lo que este tipo de ‘microciclos’ serán comunes durante esta temporada y solo contemplarán a futbolistas de la Liga MX; en esta ocasión fueron citados cinco jugadores de Chivas y cuatro de América.

Así lo explicó la Selección Mexicana:

La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México da a conocer la convocatoria para la concentración que se realizará del 25 al 27 de agosto de 2025 en el Centro de Alto Rendimiento.

La convocatoria del director técnico Javier Aguirre incluye a 23 futbolistas, todos de la Liga MX.

Esta primera concentración forma parte del plan de trabajo de la Selección Nacional de México 2025-2026, aprobado en mayo pasado por la Asamblea de Dueños, que servirá como preparación para la próxima Copa del Mundo 2026.

Así la convocatorio de Javier Aguirre para estos días de entrenamiento:

Porteros:

Raúl Rangel, Chivas

Sebastián Jurado, FC Juárez

Carlos Moreno, Pachuca

Defensas:

Denzell García, FC Juárez

Diego Barbosa, Toluca

Ramón Juárez, América

Víctor Guzmán, Rayados

Eduardo Águila, San Luis

Daniel Aceves, Pachuca

Gerardo Arteaga, Rayados

Bryan González, Chivas

Mediocampistas:

Diego Campillo, Chivas

Fidel Ambriz, Rayados

Isaías Violante, América

Diego Lainez, Tigres

Luis Romo, Chivas

Erick Sánchez, América

Alexis Gutiérrez, América

Jesús Angulo, Toluca

Jorge Ruvalcaba, Pumas

Ozziel Herrera, Tigres

Delanteros:

Germán Berterame, Rayados

Armando González, Chivas

Jugadores poco habituales en el Tri los que citó Aguirre, por lo que quizá su objetivo sea conocerlos, verlos entrenar y decidir si alguno puede reforzar al grupo de jugadores que ya conoce bien en este proceso hacia 2026.