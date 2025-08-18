Enrique Gómez
México anunció su lista de convocados... para entrenar
Chivas mandó más jugadores que América para este microciclo de Javier Aguirre
No es que la Selección Mexicana vaya a jugar un partido sorpresa, esta convocatoria es por puro gusto.
O algo así… México reveló su lista de 23 convocados para la sesión de entrenamientos a cargo Javier Aguirre en los próximos días en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.
La idea es fortalecer el estilo de juego y el vínculo entre los futbolistas de cara a la Copa del Mundo de 2026, por lo que este tipo de ‘microciclos’ serán comunes durante esta temporada y solo contemplarán a futbolistas de la Liga MX; en esta ocasión fueron citados cinco jugadores de Chivas y cuatro de América.
Así lo explicó la Selección Mexicana:
La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México da a conocer la convocatoria para la concentración que se realizará del 25 al 27 de agosto de 2025 en el Centro de Alto Rendimiento.
La convocatoria del director técnico Javier Aguirre incluye a 23 futbolistas, todos de la Liga MX.
Esta primera concentración forma parte del plan de trabajo de la Selección Nacional de México 2025-2026, aprobado en mayo pasado por la Asamblea de Dueños, que servirá como preparación para la próxima Copa del Mundo 2026.
Así la convocatorio de Javier Aguirre para estos días de entrenamiento:
Porteros:
Raúl Rangel, Chivas
Sebastián Jurado, FC Juárez
Carlos Moreno, Pachuca
Defensas:
Denzell García, FC Juárez
Diego Barbosa, Toluca
Ramón Juárez, América
Víctor Guzmán, Rayados
Eduardo Águila, San Luis
Daniel Aceves, Pachuca
Gerardo Arteaga, Rayados
Bryan González, Chivas
Mediocampistas:
Diego Campillo, Chivas
Fidel Ambriz, Rayados
Isaías Violante, América
Diego Lainez, Tigres
Luis Romo, Chivas
Erick Sánchez, América
Alexis Gutiérrez, América
Jesús Angulo, Toluca
Jorge Ruvalcaba, Pumas
Ozziel Herrera, Tigres
Delanteros:
Germán Berterame, Rayados
Armando González, Chivas
Jugadores poco habituales en el Tri los que citó Aguirre, por lo que quizá su objetivo sea conocerlos, verlos entrenar y decidir si alguno puede reforzar al grupo de jugadores que ya conoce bien en este proceso hacia 2026.
