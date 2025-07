Un libro, el 'amuleto mágico' de Javier Aguirre en la Copa Oro

EFE

Más que repetir oraciones desgastadas, el seleccionador mexicano, Javier Aguirre carga en estos días en su mochila con un amuleto inusual para atraer a la buena suerte en la Copa Oro: la novela 'México', del escritor Pedro Ángel Palou.

"Es un libro interesante de cómo se fue formado la ciudad de México desde los Aztecas. Voy por el año 1846", confesó Aguirre, al hablar de su talismán antes de disputar este domingo contra Estados Unidos la final de la Copa.

Que Aguirre haya elegido la joya de Palou como lectura para su semana más importante del año suena oportuno. La obra, que recrea la historia de la urbe desde la caída de Tenochtitlan hasta el terremoto de 1985, se acopla a la idea del 'Vasco' de asumir de forma práctica el amor a la camiseta.

México no 'juega' finales contra Estados Unidos... ¡las gana!

En vez de repetir cursilerías que recuerden cómo en el sur se toca música con marimba y en el norte con acordeón, Aguirre resume su filosofía de amar a México con una frase acorde con su carácter: "Aquí sólo quiero al que venga a romperse la madre".

Excelente manejador de los medios, a cuyos miembros se dirige por su nombre, pero jamás les da entrevista, Aguirre repite a cada rato su idea de honrar al país con el pretexto de la pelota, aunque huye de discursos patrioteros.

"Me gusta que el deseo de representar a México está de regreso. Los que están en la selección no se quieren ir y los que no, quieren estar en ella", aseguró el 'Vasco' esta semana.