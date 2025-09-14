Atlas, el nuevo equipo de las 'cruzazuleadas'

Enrique Gómez

Siete partidos seguidos sin ganar y cuatro encuentros consecutivos recibiendo gol en tiempo de compensación. Los problemas psicológicos y futbolísticos del Atlas no se han ido ni con Diego Cocca.

Empate 2-2 entre los Rojinegros y Santos Laguna, que terminó sacando renta de su superioridad numérica.

Se esperaba que al fin el Atlas pudiera festejar su primera victoria en el regreso de Cocca en su cuarto partido al frente, sonbre todo después de que el equipo remontara al rival en solo siete minutos del partido, sin embargo, la expulsión de Matías Cóccaro (autor de uno de los goles) lo comprometió todo y como por decreto, el conjunto tapatío perdió la ventaja en cuanto el cronómetro alcanzó los 90 minutos.

Termina el juego en El Jalisco. #NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/WDnmVA9bRc — Atlas FC (@AtlasFC) September 14, 2025

Porque, si el equipo rojinegro entra en pánico en el agregado, imagínense con un jugador menos.

Así fueron los goles de este partido entre los (todavía) hermanos en la Jornada 8 del Apertura 2025:

· 0-1 (3’): Tiro de esquina y cabezazo de Jonathan Pérez que sale flotado y pegado al poste

· 1-1 (5’): Le queda el balón en el área a Matías Cóccaro, lo acomoda y define con derechazo

· 2-1 (7’): Golazo de Diego González. Disparo detrás de la media luna que pega en el poste

· 2-2 (90’+1): Diagonal desde el fondo y disparo de primera de Alberto Ocejo en el área

Remontada exprés del Atlas y se acerca el primer triunfo de Diego Cocca

La expulsión del 'Zorro' fue a los 69 minutos por una entrada criminal. Tremenda falta de concentración, justo cuando el equipo más la requería.

Desde que llegó Cocca, el Atlas ha recibido cinco goles tardíos en sus últimos cuatro partidos de Liga MX, razón por la cual el argentino solo ha podido abonar dos puntos a la foja de este certamen:

· Querétaro 3-3 Atlas (Rodrigo Bogarín, 90’+4 y Lucas Rodríguez, 90’+8)

· Atlas 2-4 América (Víctor Dávila, 90’+7)

· Pumas 1-0 Atlas (Aaron Ramsey, 90’+2)

· Atlas 2-2 Santos (Alberto Ocejo, 90’+1)

Estos goles tardíos han representado la pérdida de seis puntos para el equipo jalisciense. Si se los agregáramos a su cuota actual, tendría 12 unidades, suficientes para estar entre los 10 primeros de la tabla, pero, en vez de eso, está dentro de los cinco últimos lugares de la tabla.