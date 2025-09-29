Inter y Milan compran San Siro... ¡para demolerlo!

EFE

El Ayuntamiento de Milán aprobó en la madrugada de este martes la venta, por 197 millones de euros, del Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) a Inter y Milan, nuevos propietarios del mítico recinto que derribarán casi en su totalidad para levantar uno nuevo y convertirlo en su nuevo motor económico, con una inversión prevista total de mil 200 millones de euros.

Después de años de intentos por adquirir el espacio público en el que se encuentra el estadio, de desacuerdos y negociaciones con las instituciones políticas y de, incluso, valorar la posibilidad de hacer dos recintos de manera individual, San Siro es ya propiedad de Inter y Milan, liderados ambos clubes por fondos estadounidenses: Oaktree y RedBird Capital, respectivamente.

La venta del suelo y del recinto por 197 millones convierte a sendos clubes en unos privilegiados en el país, pues son pocos los equipos que tienen estadio propio. Atalanta, Juventus Turín, Udinese, Sassuolo... El resto, equipos como el Roma, el Lazio, el Fiorentina o el Nápoles no son dueños de los estadios en los que juegan cada fin de semana.

Los clubes presentaron en el pasado marzo al ayuntamiento la oferta formal de adquisición y remodelación del estadio, que incluye el compromiso de reformar también los aledaños con zonas verdes.

La reforma será una inversión privada de los clubes que rondará los 1.200 millones de euros, aunque piden una colaboración pública mínima para determinadas remodelaciones de la zona aledaña.

El estadio acogerá la ceremonia de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, por lo que el inicio de las obras será, como pronto, a mediados de 2026, una vez presentado el diseño del recinto.

La modernización podría suponer su inclusión en la Eurocopa que Italia organiza junto a Turquía en 2032, algo que por el momento está muy en duda.

Los clubes, previsores, antes incluso de conocer el resultado de la votación, designaron a los estudios arquitectónicos 'Foster + Partners' y 'MANICA' para diseñar el estadio.

La obra de Foster y Manica formará parte de un proyecto de regeneración urbana de aproximadamente 281.000 metros cuadrados, centrado en la innovación y la sostenibilidad que tendrá una capacidad para 71.500 espectadores.