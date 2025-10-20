¿Y el líder? Milan se salva de un papelón histórico ante Pisa

Karla Villegas Gama

El Milan estuvo a minutos de concretar uno de los peores bochornos de su historia, pues hasta el minuto 90+2’ perdía 1-2 ante el Pisa, último lugar de la tabla, en la Jornada 8 de la Serie A.

Los locales se presentaron con seguridad, no solo por ser los líderes del torneo, sino porque jamás en la historia habían perdido con los ‘Nerrazzurri’ y la última vez que dividieron puntos fue en octubre de 1989.

El plan marchaba ‘viento en popa’ con un gol tempranero de Rafael Leão. El portugués sacó un potente disparo desde fuera del área, imposible para Adrian Semper.

¡VAYA GOLAZO DE LEAO! 🔥😳 El Milan comienza a ganarlo en casa. 💪 #SerieAenFOX pic.twitter.com/VITxL8yzw4 — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 24, 2025

Sin embargo, los ‘Rossoneri’ no pudieron hacer mucho más, ante un Pisa que se encerró y buscó el contragolpe.

Santiago Giménez apenas tocó el esférico y Leão erró las pocas opciones que tuvo para ampliar la ventaja.

En el complemento, Alberto Gilardino hizo cambios en su XI y la entrada de Juan Cuadrado les dio otra dimensión a los visitantes.

El colombiano metió en aprietos a la defensa milanista y al 58’ provocó un penal tras un disparo que se estrelló en la mano de Koni De Winter. El propio Cuadrado cobró desde los 11 pasos y no falló.

¡LO EMPATA CUADRADO! 🥳 El colombiano pone el 1-1 para Pisa en casa del Milan. #SerieAenFOX pic.twitter.com/fOxqKgxtJE — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 24, 2025

Pisa comenzó a mostrar destellos de superioridad, ante un cuadro ‘Rossnero’ desconcertado. A pesar de ello, Massimiliano Allegri prefirió la cautela y sus cambios al 76’ fueron hombre por hombre.

La apatía le cobró factura al local y en una descolgada M’Bala Nzola marcó el 1-2 ante la sorpresa de todo San Siro.

¡LE REMONTARON AL MILAN! 😳🤯 Pisa se pone a ganar sobre el final del partido. #SerieAenFOX pic.twitter.com/dvt1Df0Qhf — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 24, 2025

Parecía que los ‘Neroazzurri’ conseguirían su primer triunfo contra el Milan, desde 1989 (Serue B), pero Zachary Athekame impidió el bochorno.

El suizo prendió de primera un pase de Luka Modric, el esférico rebotó dos veces en el césped, ningún defensa rechazó y la pelota terminó incrustada en las redes.

Por el momento, Milan se mantiene en la cima de la tabla general con 17 unidades, dos por delante de Inter, Napoli y Roma, todos aún por disputar su partido de la Jornada 8.