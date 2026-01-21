Liverpool ganó y se metió a los 4 mejores de la Champions League

Karla Villegas Gama

El Liverpool se metió al Stade Vélodrome y venció 0-3 al Olympique de Marsella y mantiene vivo el sueño de avanzar directamente a los octavos de final de la Champions League.

Los ‘Reds’ mantuvieron el dominio del encuentro de principio a fin y dieron el primer aviso de peligro al minuto 24, con un disparo de Hugo Ekitike que fue anulado por fuera de juego.

Los locales tuvieron un par de oportunidades, la más clara de Mason Greenwood, pero Alisson le negó el tanto.

Los ingleses no aflojaron el paso e incomodaron constantemente a la defensa francesa. En el tiempo de compensación Dominik Szoboszlai cobró una falta en los linderos del área con un disparo fuerte y raso que terminó al fondo de las redes.

En el complemento, el tenor del partido fue el mismo, con un Liverpool echado al frente buscando ampliar la ventaja, al tiempo que los de casa decidieron ajustar su estrategia con la esperanza de igualar el marcador.

Sin embargo, una jugada de Jeremie Frimpong resultó en el segundo tanto de los ‘Reds’. El neerlandés se metió al área por la derecha, presionó y sacó un centro venenoso; Gerónimo Rulli salió a cubrir, pero rozó la pelota con el talón y la mandó dentro de su arco.

Mohamed Salah tuvo el tercero al 82’, luego de un pase filtrado de Szoboszlai, el egipcio quedó solo frente a Rulli y disparó de derecha, pero el esférico se fue muy desviado.

Cuando parecía que no había tiempo para más, Cody Gakpo recibió un pase de Ryan Gravenberch y con un tiro cruzado consiguió el tercer tanto al 90+2.

Con su triunfo, Liverpool se quedó con el cuarto sitio de la tabla general, mientras que el Olympique de Marsella cayó hasta el puesto #19.