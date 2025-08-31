Liverpool derrotó a Arsenal y tomó el liderato de la Premier League

Oscar Sandoval

Liverpool venció 1-0 a Arsenal con un gol a balón parado por parte de Dominik Szoboszlai en la recta final que le hizo justicia a los locales que fueron mejores en la segunda mitad y que consiguieron su tercera victoria en fila para escalar al primer lugar de la Premier League.

THREE POINTS - GET IN!!!! pic.twitter.com/7CoWJxE8Gb — Liverpool FC (@LFC) August 31, 2025

El campeón volvió a dar la imagen que olvidó ante Bournemouth y Newcastle y recuperó la forma en un duelo contra un rival directo, consiguió el resultado en un tiro libre cerca del final después de 83 minutos llenos de intensidad entre dos de los candidatos al título.

Arsenal fue atrevido en la primera mitad y peleó de tú a tú, pero no le alcanzó y en el segundo acto fue superado completamente por los ‘Reds’ que se fueron adueñando del partido con el paso de los minutos ante los visitantes que no encontraban la salida de su propio campo.

Liverpool insistía e insistía, pero no encontraba la llave que abriera el candado del conjunto londinense que comenzaba a dar por bueno el empate cuando Szoboszlai cambió el tramite del partido con un golazo que terminó valiendo los tres puntos.

El húngaro cobró un tiro libre que superó la barrera y se coló en el ángulo de la portería de David Raya a cinco minutos del final, un golpe del que los ‘Gunners’ no pudieron reponerse y que les generó la primera frustración de la temporada.