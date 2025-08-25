Martin Odegaard estará disponible para el Arsenal-Liverpool de Premier League

Redacción FOX Deportes

Martin Odegaard sufrió una lesión leve de hombro en la victoria de Arsenal contra Leeds, pero no es nada de gravedad, ya que podría estar disponible para el duelo de este fin de semana contra Liverpool y la actividad internacional con Noruega.

"Los primeros días con una lesión de ese tipo son básicamente descansar. Es la clase de lesión que duele mucho al principio, pero bueno, está en manos del Arsenal y tienen un partido el domingo", dijo Stale Solbakken, seleccionador noruego, que espera contar con el mediocampista para el amistoso contra Finlandia y la eliminatoria al Mundial contra Moldavia.

Odegaard es el tercer jugador importante en la enfermería del Arsenal, después de que Kai Havertz se lesionara la rodilla tras la primera jornada y Bukayo Saka se dañara un isquiotibial en la victoria contra Leeds.

En el caso de Saka, la lesión le hará perderse la visita a Anfield así como los dos partidos que juega Inglaterra a principios de septiembre.