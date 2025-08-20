Kai Havertz vuelve a prender las alarmas

Redacción FOX Deportes

Arsenal sumó sus primeros tres puntos de la temporada, pero en el camino perdió a Kai Havertz.

De acuerdo con medios ingleses, el alemán no participó en el entrenamiento de este miércoles 20 de agosto por un problema en la rodilla.

Aunque los ‘Gunners’ no han dado detalles sobre el incidente, el periodista Fabrizio Romano asegura que el club volverá al mercado den fichajes para reforzar la delantera y prevenir que la baja del delantero.

Havertz se perdió la mitad de la campaña pasada por una lesión en el tendón de la corva que lo llevó al quirófano.