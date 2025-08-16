Arsenal puso en su lugar a Manchester United en la Premier League

Oscar Sandoval

Manchester United perdió 1-0 contra Arsenal y las viejas sensaciones se hicieron presente en el inicio de la nueva temporada, un error del portero Altay Bayindir selló la primera victoria de los ‘Gunners’ que iniciaron el curso con tres puntos e ilusiones renovadas.

Kicking off our campaign with three huge points ✊ pic.twitter.com/DHNKTWce5f — Arsenal (@Arsenal) August 17, 2025

Para el United era importante conseguir el triunfo porque la pretemporada mandaba mensajes de mejoría en el equipo de Rúben Amorim, pero la derrota lo dejó otra vez expuesto porque inició la temporada tropezando ante un rival del ‘Big Six’.

Empezaron mejor los ‘Red Devils’, pero la falla de Bayindir en un tiro de esquina a los 13 minutos le dio la ventaja a los visitantes con el tanto de Riccardo Calafiori que terminó valiendo el triunfo, un golpe del que el conjunto de Old Trafford no pudo reaccionar a pesar de ser superior.

David Raya mantuvo la victoria en poder del conjunto londinense luego de brillar en la segunda mitad, el portero atajó todo lo que llegó a su portería para darle a Arsenal su primera alegría de la temporada a costa del United que ha perdido 15 de 28 partidos de Premier League con Amorim al frente.