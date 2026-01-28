Chelsea clasificó directo a octavos de final de la Champions League

Oscar Sandoval

Chelsea remontó y derrotó 3-2 a Napoli para conseguir un boleto a los octavos de final de la Champions League, consumó el fracaso del equipo italiano que terminó la fase de liga con ocho puntos de 24 posibles y a partir de ahora será un rival peligroso para cualquier equipo.

Chelsea sufrió en Nápoles, pero al final salió con tres puntos que le reservaron la sexta posición de la tabla tras la fase de liga y un lugar directo en la siguiente ronda. Abrió el marcador a los 19 minutos, pero después tuvo que navegar contra la corriente.

Un golazo de Antonio Vergara dentro del área levantó a los ‘Azzurri’ de la lona y Rasmus Hojlund le dio vuelta al resultado al 43 para obligar al conjunto londinense a remontar en la segunda mitad para no perder su lugar en la siguiente ronda.

Los ‘Blues’ salieron a jugarse el todo por el todo en la segunda mitad y consiguieron la victoria con un doblete de Joao Pedro quien igualó el partido con otro gol lleno de calidad a los 61 minutos.

Ambos equipos buscaban el gol que los llevara a su puerto cuando el delantero brasileño tomó el balón en mediocampo y recorrió a velocidad hasta entrar al área para anotar el 3-2 definitivo al 82 terminando con la incertidumbre de Chelsea que provocó la cuarta derrota de los napolitanos en la Liga de Campeones.