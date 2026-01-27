Chelsea convirtió a Raheem Sterling en agente libre

Redacción FOX Deportes

Chelsea anunció la salida del inglés Raheem Sterling, jugador con el salario más alto de la plantilla, pese a no haber disputado ningún minuto esta temporada y entrenarse al margen, al no entrar en los planes tde Enzo Maresca, ni de Liam Rosenior.

"Damos las gracias a Raheem por su contribución como jugador del Chelsea y le deseamos lo mejor en la próxima etapa de su carrera", señaló el club londinense en un breve comunicado.

El extremo, de 31 años, que militó la pasada campaña como cedido en Arsenal, donde firmó un único gol en 28 partidos oficiales, llegó al Chelsea en el verano de 2022 procedente del Manchester City en una operación valorada en torno a los 60 millones de euros, con un contrato de cinco temporadas.

Su etapa en Stamford Bridge no cumplió con las expectativas. En total, disputó 81 partidos oficiales con la camiseta 'blue' en los que marcó 19 goles y repartió 15 asistencias.

Al quedar rescindido su contrato —al que le restaban 18 meses—, Sterling puede ahora fichar por cualquier club sin necesidad de cerrar la operación antes del lunes, fecha límite del mercado.