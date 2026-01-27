Chelsea tiene una tarea pendiente en la Champions League

Oscar Sandoval

Chelsea llega a la última jornada de la fase de liga de la Champions League con el último boleto a los octavos de final en la mano, es el octavo lugar de la tabla y tiene que ganar ante Napoli para evitar los playoffs, el problema es que no ha ganado como visitante esta temporada en el torneo.

Ganar como visitante es la tarea pendiente de los ‘Blues’ en la Liga de Campeones, en tres salidas registran dos derrotas y un empate que los dejan sin margen de error ante Napoli porque necesitan la victoria para clasificar a octavos.

Los ‘Azzurri’ también llegan in extremis y con la obligación de sumar los tres puntos para colarse a las eliminatorias en el último suspiro, el fracaso toca la puerta del equipo italiano que tiene una última oportunidad para seguir compitiendo en el mejor torneo de Europa.

Ambos enfrentan el duelo como si se tratara de una final porque tienen que salir a buscar un triunfo que mantenga viva la esperanza de llegar por alguna vía a octavos.