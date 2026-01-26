Aarón Anselmino, un refuerzo sin gasto para Chelsea

Oscar Sandoval

Borussia Dortmund confirmó que Aarón Anselmino abandonará el club para reincorporarse a la disciplina de Chelsea que había cedido al argentino, pero que tiene la necesidad de reforzar la defensa tras la plaga de lesiones y cortó el préstamo.

One last goodbye 🫂💛 pic.twitter.com/Ml6D5XfeHy — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 26, 2026

Anselmino se despidió de sus compañeros y con lágrimas cerró su ciclo en Dortmund en donde esta temporada disputó 585 minutos en 10 partidos. La decisión del conjunto londinense provocó molestia en Alemania debido al poco tiempo que hay antes del cierre de mercado.

El acuerdo entre clubes que se firmó en agosto de 2025 incluía una cláusula en la que los ‘Blues’ podían recuperar al futbolista en enero y la hicieron válida para reforzar la defensa que únicamente tiene tres centrales disponibles.

Chelsea enfrenta el final de la temporada peleando por el cuarto puesto de la Premier League y buscando un lugar en los octavos de final de la Champions por lo que es necesario apuntalar las zonas que Liam Rosenior considera débiles.