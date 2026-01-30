Barcelona pidió la final de la Champions League 2029 a la UEFA

Redacción FOX Deportes

Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña presentaron a la UEFA, la documentación inicial para organizar la final de la Champions League en 2029, según informó el club azulgrana en un comunicado.

ℹ️ Presentada la candidatura para acoger la final de la Champions League 2029 en el Spotify Camp Nou



Más detalles: https://t.co/ncBwX68lf4 pic.twitter.com/ApZ56IJZkU — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 3, 2026

“El FC Barcelona expresa formalmente su voluntad de participar, conjuntamente con el Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, en el proceso inicial de candidatura para la organización de la Final de la Champions League del año 2029, proponiendo la ciudad de Barcelona como posible sede del evento y el Spotify Camp Nou como estadio propuesto", reza el comunicado.

Dicho proceso, según subraya el club catalán, se enmarca en una fase inicial y "está condicionado a la correspondiente homologación y aprobación por parte de la UEFA".

From start to finish: 2025/26 league phase 😮‍💨 #UCL pic.twitter.com/T7qx07DZbn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 3, 2026

Por ello, el club y las instituciones implicadas han presentado la documentación inicial requerida con el objetivo de "avanzar en el procedimiento y permitir a la UEFA evaluar la idoneidad de la candidatura, de acuerdo a los protocolos establecidos".

Está previsto que a principios de junio de 2026 se formalice la candidatura definitiva y se entregue el dossier completo con toda la documentación necesaria para optar a ser sede de dicha final.

El Comité Ejecutivo de la UEFA designará a las federaciones anfitrionas de las ocho finales en septiembre de 2026 y el estadio de Barcelona competirá con Wembley.