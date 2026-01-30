Lo que hay que saber de los playoffs de la Champions League

Karla Villegas Gama

La Champions League ya tiene definidos los cruces de los playoffs que se disputaran en febrero y si algo es seguro es que no defraudarán.

Algunos de los 16 clubes que buscarán un boleto a los octavos de final ya se han visto las caras en el pasado, incluso en esta misma edición; algunos otros jamás se han enfrentado.

Monaco vs Paris Saint-Germain Copyright: Reuters

Dos viejos conocidos que comparten liga y que se han visto las caras en 116 ocasiones; sin embargo, en competencias europeas jamás se han enfrentado.

Los de Luis Enrique finalizaron en decimoprimer sitio de la fase de liga, producto de cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Dependían de ellos mismos para avanzar directamente a los playoffs, pero cerraron igualaron a uno ante Newcastle en la Jornada 8.

Los monegascos no la han pasado bien ni en la Champions, ni en la Ligue 1. En el torneo continental quedaron en el sitio 21, mientras que en su liga son décimos. La última vez que ganaron fue el 10 de enero, en la Copa de Francia.

PSG se presenta como el campeón defensor; Monaco tuvo su mejor temporada en la 2003/04, cuando llegó hasta la final, pero cayó frente a Porto.

El ganador ira con Barcelona o Chelsea

Galatasaray vs Juventus Copyright: Reuters

Han pasado 13 años desde su último enfrentamiento, cuando formaron parte del Grupo B de la Champions League. Históricamente, se han medido en seis ocasiones, todas ellas en el torneo continental y en la primera fase.

El récord favorece a los ‘Cimbom’ con dos triunfos, tres empates y una derrota; sin embargo, esta temporada los turcos solo han ganado tres de sus ocho partidos; en cambio, los italianos ostentan tres ganados, cuatro empatados y un perdido.

Galatasaray manda en la Superlig, con 46 puntos, tres por delante del Fenerbahce; en la Champions finalizó en el sitio 21. Juventus ha tenido una campaña turbulenta, actualmente marcha en el quinto sitio de la Serie A, mientras que en el torneo continental quedó decimotercero.

El máximo logro de los turcos en la Champions fue llegar a las semifinales de la 1988/89 (Copa de Europa); los italianos ganaron las ediciones 1984/85 y 1995/96.

El vencedor se medirá a Liverpool o Tottenham

Benfica vs Real Madrid Copyright: Reuters

El ‘Rey de Europa’ tendrá una ansiada revancha cuando se mida a las ‘Águilas’, luego de que cayera en el Estádio da Luz en la Jornada 8 y se fuera a playoffs por segundo año consecutivo.

Benfica también repite en esta instancia, a la que clasificó por diferencia de goles, gracias al histórico tanto de Anatoliy Trubin.

Españoles y portugueses se han medido en cuatro ocasiones, todas en la Champions y con récord a favor de las Águilas’: tres victorias y una derrota.

A nivel local, el Real Madrid es segundo de La Liga, un punto detrás del Barcelona; Benfica es tercero, y persigue al Porto que está 10 unidades por delante.

El ganador ira contra Sporting de Portugal o Manchester City

Borussia Dortmund vs Atalanta Copyright: Reuters

Se han encontrado dos veces, en los playoffs de la Europa League 2017/18, con triunfo en casa para los alemanes y empate en el Mapei Stadium - Città del Tricolore.

Esta campaña ambos tuvieron actuaciones modestas. Borussia Dortmund cosechó tres victorias, dos empates y tres derrotas; Atalanta se llevó cuatro triunfos, un empate y tres descalabros.

En la Bundesliga, las ‘Ábejas’ persiguen al Bayern Munich, que los aventaja por ocho puntos; la ‘Dea’ es séptima, 17 unidades detrás del Inter.

Los alemanes no se quedan fuera de los octavos de final desde la temporada 2021/22; la última vez que los italianos accedieron a dicha etapa fue en la 2021/21.

El vencedor se enfrentará a Arsenal o Bayern Munich

Qarabag vs Newcastle Copyright: Reuters

Este es otro duelo inédito, ingleses y azerbaiyanos nunca se han encontrado en una competencia. Los ‘Magpies’ clasificaron en el sitio 12; los ‘Atlılar’, en el 22, con los mismos puntos que Monaco, Galatsaray y Club Brugge, cuadros con más rodaje en este certamen.

Qarabag es el primer equipo de Azerbaiyán que se clasifica para los playoffs del torneo; anteriormente, se había despedido en fase de grupos. En su liga es segundo, con 36 unidades, cuatro menos que el Sabah.

El Newcastle también busca llegar por primera vez a los octavos de final, su máximo logro en el torneo fue clasificar a la segunda ronda de fase de grupos en la 2002/03. En la Premier League no han tenido el desempeño esperado y marchan en el puesto #9.

El ganador ira contra Barcelona o Chelsea

Club Brugge vs Atlético de Madrid Copyright: Reuters

Aunque pudiera no parecerlo, estos clubes se conocen bien, pues se han enfrentado en ocho ocasiones, seis en la Champions League y dos en la Recopa de Europa de la UEFA, con tres victorias por bando y dos empates.

Atlético de Madrid tuvo un descalabro doloroso en la Jornada 8, dependía de sí mismo, pero cayó en casa contra Bodø/Glimt y se fue hasta el sitio 14 de la tabla general. Ahora buscará su boleto a octavos, ronda a la que no falta desde la 2022/23.

Club Brugge tampoco lo tuvo fácil y acumuló tres triunfos, un empate y cuatro derrotas para finalizar en la posición 19 y acceder por segundo año consecutivo a los playoffs. los belgas han llegado a octavos de final en sus últimas dos participaciones.

En sus respectivos torneos locales, los ‘Colchoneros’ son terceros, 8 puntos detrás del líder; los ‘Blauw-Zwart’, también están en el puesto #3, aunque solo los separan dos unidades de la cima.

El vencedor se medirá a Liverpool o Tottenham

Bodø/Glimt vs Inter Copyright: Reuters

Se han enfrentado en dos ocasiones, pero hace 48 años en la en la Recopa de Europa de la UEFA; ambos encuentros con triunfo para los italianos.

Sin embargo, las cosas han cambiado y mucho. Los noruegos fueron la gran revelación de la fase de liga, tras imponerse en casa al Manchester City y superar como visitante al Atlético de Madrid. Con ello, finalizaron en el sitio 23 y sellaron su pase a los playoffs por diferencia de goles, y ahora buscarán jugar sus primeros octavos de final.

El Inter es ‘un viejo lobo de mar’, solo se ha quedado fuera de la última fase en cuatro de sus 25 apariciones Esta es la primera vez que irá a los playoffs, a pesar de haber derrotado al Borussia Dortmund en la Jornada 8.

El Bodø/Glimt finalizó la tempoerada 2025 de la Eliteserien (torneo local) en segundo sitio el pasado noviembre; mientras que el Inter ocupa el primer puesto de la Serie A, con 52 unidades.

El ganador ira contra Sporting de Portugal o Manchester City

Olympiacos vs Bayer Leverkusen Copyright: Reuters

Se han enfrentado en tres ocasiones, todas en la Champions League. El récord favorece a los ‘Rojiblancos’ con dos triunfos y una derrota; de hecho, el triunfo más reciente de los griegos se dio en la fase de liga de la presente edición, con triunfo para los

El Bayer Leverkusen busca acceder a los octavos de final por novena ocasión, la última vez que falló fue en la 2022/23; por su parte, el Olympiacos no clasifica a esa etapa desde la 2013/14.

Ambos llegaron a la Jornada 8 sin opciones de ir directamente a la fase de eliminación directa, pero estaban prácticamente obligados a ganar para sellar su boleto al repechaje.

En la Superliga de Grecia, los ‘Rojiblancos’ marchan en segundo sitio, apenas dos unidades detrás del líder. Por su parte, en la Bundesliga, las ‘Aspirinas’ están en sexto sitio, lejos del Bayern Munich, pero a cinco puntos de puestos de competencia europea.

El vencedor se enfrentará a Arsenal o Bayern Munich