Atalanta gana la batalla y Giacomo Raspadori regresará a la Serie A

Oscar Sandoval

Atalanta irrumpió con fuerza en la negociación entre la Roma y Atlético de Madrid, el conjunto romano buscaba el préstamo de Giacomo Raspadori, pero la respuesta por parte de los ‘Colchoneros’ es que el delantero solo salía en venta y Atalanta pagará el traspaso.

Raspadori estaría a horas de regresar al ‘Calcio’ después de una corta aventura por el futbol español, no se asentó como titular en el equipo de Diego Simeone y necesita minutos para reencontrarse con su mejor nivel, analizaba su vuelta al ‘Calcio’ y al final, eligió a ‘La Dea’.

El delantero no viajó para el duelo de los ‘Colchoneros’ en la Copa del Rey y La Gazzetta dello Sport asegura que el conjunto de Bérgamo pagará “22 millones de euros” por el italiano quien únicamente disputó un partido como titular con Atlético.

Raspadori se reencontrará en el ataque con Gianluca Scamacca con quien hizo dupla en Sassuolo, llegando a una de las mejores versiones futbolísticas de ambos atacantes.