¿Cuánto tiempo lleva sin marcar Julián Alvarez con Atlético de Madrid?

Redacción FOX Deportes

Ya han pasado 49 días desde el último gol de Julián Álvarez con Atlético de Madrid, fue el 9 de diciembre de 2025 frente al PSV, cuando comenzó una secuencia frustrante sobre la portería rival de 26 remates y 715 minutos disputados desde ese tanto en Eindhoven en la Champions League, racha que intentará cortar ante Bodo/Glimt.

En el minuto 37, después del fulgurante inicio del conjunto neerlandés, ‘La Araña’ empujó a la red un pase de Alexander Sorloth para empatar el encuentro e impulsar una victoria del equipo rojiblanco. La única como visitante en el torneo tras las derrotas con el Liverpool, Arsenal y el empate frente a Galatasaray.

No marcó ante Valencia, con 63 minutos; ni ante Girona, con 97; ni ante la Real Sociedad, con 95; ni ante Real Madrid en la Supercopa de España, con 103 y la ocasión final demasiado cruzada; ni ante Deportivo de La Coruña en la Copa del Rey, con una hora de juego; ni ante Alavés, con 65 minutos; ni ante en Galatasaray, con 75; ni este domingo ante Mallorca, con 96 y pese a los tres goles que anotó su equipo.

Sumados los 62 minutos restantes que jugó contra PSV Eindhoven desde su gol, son ya once horas y 55 minutos de juego sin batir la portería contraria, en ese recorrido ha intentado 26 remates, de los que solo cinco (un 19,2 por ciento) fueron entre los tres palos, por los 13 que se marcharon fuera y los ocho que fueron bloqueados por sus oponentes.