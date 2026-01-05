Los números avalan la llegada de Julián Álvarez al Barcelona

Héctor Cantú

Los días para Robert Lewandowski en el Barcelona están contados y el equipo culé, vigente campeón del futbol español, está en la búsqueda de su reemplazo.

Desde Barcelona las voces se incrementan a favor de la llegada de Julián Álvarez como el sustituto perfecto del polaco. Su bajón de nivel en el equipo colchonero hace pensar que el argentino tiene toda la intención de llegar al equipo que defendió con tanto éxito su compatriota Lionel Messi.

Las cifras colocan a Álvarez como una posibilidad más que real para llegar al Barcelona a pesar de que ahora, en una de sus peores rachas con el Atlético de Madrid solo está dos goles por debajo de los registros de Lewandowski.

Sin embargo, sus características y movimientos dentro del terreno de juego colocan a Álvarez con más goles esperados que el internacional polaco que ve pasar el tiempo para convertirse en uno de los delanteros más longevos de todo el futbol español.

Otro de los elementos que favorecen la apuesta por el sudamericano es su dinamismo de juego que le ha permitido cosechar más asistencias que el 9 del Barcelona, promediando .12 por juego.

El perfil de Álvarez se adapta perfectamente a lo que busca el Barcelona, pues además de ser un buen definidor, el campeón del mundo en Catar 2022 acumular más dribles que Lewandowski y convierte más oportunidades ofensivas que su contraparte.

Aunque el precio es elevado para el Barcelona, la apuesta es sumamente clara y todo parece indicar que Álvarez está dispuesto a aceptar las condiciones impuestas para convertirse en jugador del Barcelona una vez que termine la Copa del Mundo 2026.